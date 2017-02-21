الاشتباه بعمل إرهابي في لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 5 شباب للاشتباه بنيتهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لهجوم إرهابي.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن أفراد قسم مكافحة الإرهاب “اعتقلوا 5 رجال دون سن الـ 20 سنة للاشتباه بتدبيرهم لعمل إرهابي”.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت شابين عمرهما 17 و16 سنة بجنوب لندن يوم 14 كانون الثاني/يناير، واثنين آخرين، عمرهما 17 و19 سنة، بشقة في غرب لندن خلال اليوم ذاته، والمراهق الأخير في السنة الـ 15 من العمر اعتقل أمس الإثنين بشرق لندن.

ولم توضح الشرطة ما هي المنظمة الإرهابية التي كان الشباب يعتزمون الانضمام إليها. وفي الوقت الحالي يجري استجواب الشباب الذين تم توقيفهم، ولا يزال التحقيق معهم مستمرا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

