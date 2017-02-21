موظفو الإدارة العامة: إلى متى

أكد موظفو الإدارة العامة أن “عشرين عاما مضت على آخر تعديل لرواتب العاملين في الإدارة العامة وما يزيد عن الخمس سنوات، والكلام يدور عن سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصف الإداريين وتؤمن شيئا من العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية”.

وقالوا في بيان :”احتل راتب الإداري أسفل سلم رواتب القطاع العام، ولامس الحد الأدنى لمستوى العيش المطلوب، وعلى الرغم من أن الموقع الوظيفي للإداري يميزه عن غيره من العاملين في أسلاك القطاع العام، حيث يشكل حلقة الوصل بين مختلف هذه الأسلاك، فالمهام الإدارية والرقابية تقع على عاتقه، وكذلك تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، مرورا بإدارة الأموال العامة، وشؤون النقل والاقتصاد والاتصالات والإعلام والطاقة والتربية والبيئة والأشغال وغيرها، بما فيها ممارسة سلطة الوصاية على بعض المؤسسات التي تدير المرافق العامة، وأجهزة الرقابة التي تمارس رقابتها على مختلف العاملين في المؤسسات العامة”، لافتين إلى أن “الإداري هو من يدير وينظم شؤون ومتطلبات المواطنين كل المواطنين عاملين أو غير عاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص”.

وتابع البيان: “إلى متى ستبقى هذه الفوض الرواتبية؟، الى متى سيبقى راتب الإداري في أسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والمجالس وغيرها، على الرغم من المسؤولية الملقاة على عاتقه،والى متى سيبقى راتب المراقب أقل من راتب المراقب عليه؟”

وأضاف: “هل يجوز أن يبقى هذا التفاوت في تعويضات نهاية الخدمة، وهل يجوز أن يبقى الفرق الشاسع في هذه التعويضات،وأن تبقى فوض احتساب التعويضات النهائية، وأن يكافأ الموظف الشريف براتب لا يكفي لسد حاجاته الضرورية، في حين يتنعم زميل له بتعويضات تفوق فائدتها الشهرية أضعاف راتب المتقاعد؟”.

وأكد “أن الإداريين، موظفين ومتعاقدين، أجراء ومياومين، عمال فاتورة وساعة، يطالبون المسؤولين الالتزام بشعاراتهم والوفاء بوعودهم واتخاذ قرارات جريئة تؤمن شيء من العدالة مع القطاعات الأخرى وتعيد للإداريين حقوقهم، لأن انصاف هؤلاء يعتبر البنية الأساسية في عملية الإصلاح الإداري المنشود في مواجهة الفساد والمفسدين، وقيام دولة القانون والمؤسسات، وعدم انصافهم سيبقى ذريعة للفاسدين والمفسدين”.

وختم البيان: “أن الإدارة العامة التي بقيت على مر السنوات، أحد أهم وأبرز وجوه الوحدة الوطنية وتشكل كما سبق وذكرنا العمود الفقري للدولة اللبنانية والجسر الذي سنعبر عليه إلى الدولة الحديثة فحذار من شلل الدولة وانهيار هذا الجسر”.

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