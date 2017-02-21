كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا، أما يوم الخميس فيكون صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات ليلا.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، الأرز من -6 الى 6 درجات، في الداخل من 1 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:17 ساعة غروب الشمس: 17:27.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

