كيف رسب مسلحو سوريا “بالتشابه”؟!

الرسوب بالتشابه مصطلح يعود بنا إلى أيام المرحلة الثانوية حيث كان من أنواع الرسوب في الصف الثالث الثانوي، ويحدث حين يغش الطالب وينقل حرفياً من ورقة إجابة زميل له أحد الأجوبة، فيرسب بالتشابه.

اليوم من جديد نستحضر هذا المصطلح ولكن للأسف الموضوع أعقد من امتحانات الثانوية التي أرهقت كاهلنا طيلة عام كامل، اتفاقات المصالحة التي استحدثتها الحكومة السورية كسبيل لإنهاء الحرب بدلا عن القتال في بعض المناطق لتجنيب المدنيين مرارتها وعبئها، اليوم يستنسخ مسلحو إدلب الذين بمجملهم خرجوا إليها عبر اتفاقات المصالحة مع الدولة السورية، يستنسخون الاتفاقات لتنفيذها بينهم أنفسهم.

حيث عقدت ميليشيا تحرير الشام اتفاق مصالحة مع لواء الأقصى المتهم بمبايعته تنظيم داعش يتضمن الاتفاق تسليم الاسلحة الثقيلة وخروج من يود من مقاتليه نحو أماكن سيطرة داعش في الرقة ومن يريد البقاء يتم تسوية وضعه ليلتحق بتحرير الشام.

هو الاتفاق ذاته استنسخته تحرير الشام من نموذج المصالحات التي عقدتها الدولة السورية، والسؤال هنا: لماذا رفضت تلك الميليشيات فكرة اتفاقات المصالحة مع الدولة السورية سابقاً ووصفوه بالتهجير القسري بينما هم أنفسهم بدأوا بتطبيقه؟.

الاجابة بكل بساطة لأنهم مجرد ميليشيات مسلحة تنتمي إلى عصابات مجرمة لا تتقن سوى السرقة والقتل فكيف يمكن أن تتساوى بدولة لها نظام حكم وتحكمها القوانين.

ومجدداً لربما ماتزال الفرصة سانحة لمسلحي أولئك الميليشيات ليدركوا أي عبث مضوا فيه وأي دمار تسببوا به، أفلا يكفي حجم الدمار والقتل الذي حدث للآن؟ هل حقاً لا مدى لشهية القتل والتدمير؟.

وأخيراً أراح الله سوريا من محنتها قريباً، فهي وشعبها عانوا الكثير الكثير.

المصدر-خاص الحدث نيوز