بالصورة: صحيفة تركية تسخر من ما أسمته “الجندب” السوري!

نشرت صفحة “Ohha Bee” التركية على “فيس بوك” صورة تسخر من السوريين المقيمين في تركيا، تصفهم بأنهم عاطلون عن العمل على خلاف المواطنين الأتراك.

الصورة التي نشرتها الصفحة، ذات الشعبية الكبيرة في الوسط التركي، اليوم الاثنين 20 شباط، تضمنت مشهدًا من “أفلام الكرتون” لمجموعة من النمل يقومون بنقل حبات القمح، على أنهم الأتراك، وجندبًا على جانب الطريق متكاسل لا يعمل، يمثل السوريين.

وعنونت الصفحة الصورة بسؤال بين الطرفين عن سبب الجلوس والامتناع عن العمل، ليكون الجواب “أنا سوري”.

وهاجر إلى تركيا الكثير من اللاجئين السوريين الذين يمثلون عوائل المسلحين الذين تدعمهم تركيا لإسقاط الدولة السورية، ورغم الدعوات المتكررة من الحكومة السورية للاجئين للعودة مجددا إلى الوطن كشفت العديد من التقارير الاعلامية أن السلطات التركية تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا لأنها تعتبرهم ورقة ضغط كبيرة على الدولة السورية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

