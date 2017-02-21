بري: لإغلاق جميع السفارات العربية بواشنطن في حال

شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، الذي يعقد في طهران، “إيران على دعمها للبنان، وعلى انحيازها المتواصل لشعب فلسطين من أجل تحقيق آماله”، مبيناً أن “القرارات الاستيطانية الاسرائيلية المتسارعة التي أقرتها خلال حكومة العدو لبناء عدد من الوحدات الاستيطانية خلال الشهر الأول من العام الجديد، تعبير عن أعلى درجات إرهاب الدولة”.

وأكد بري أن “نشر الاستيطان على المدى المفتوح ليس قرارت توسعية احتلالية فحسن بل إعلان حرب ومحاولة متجددة لترسيخ يهودية الدولة”، مشيرا إلى “أننا من أجل حسم خياراتنا يجب أن نقتنع بأن أحدا في إسرائيل لا يريد حلا سياسيا يفضي إلى حل الدولتين”.

وتوجه إلى الإدارة الأميركية قائلا: “مجرد التلاعب الألفاظ ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، أمر يشجع إسرائيل على اتخاذ المزيد من القرارات الاتسفزازية لإشعال الشرق الأوسط”، داعيا إلى “تحرك عربي لإغلاق جميع السفارات العربية بواشنطن بحال نقلت سفارة أميركا للقدس”.

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