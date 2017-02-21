داعش يتأهب لخسران معاقله في الموصل بهذه الإجراءات

قالت مصادر أهلية من الساحل الأيمن لمدينة الموصل شمالي العراق، إن تنظيم داعش قام بعدة تغييرات قُبيل بدء المعركة بأسبوع.

إذ أكدت المصادر ان من بين التغييرات التي جرت، اختفاء نسبة كبيرة من المهاجرين الأجانب في الأحياء الشعبية من الساحل الأيمن، وتعيين قيادات محلية من الأنصار بدلاً عنهم.

كما قام ما يعرف بديوان الجند في تنظيم داعش بنقل جميع خبرائه وقياداته والكتائب الأجنبية المكونة من المهاجرين إلى مدن وبلدات بعيدة عن القصف والاستهداف، من المحتمل أن تكون وجهتها إلى غربي العراق ومناطق الأنبار وشرقي ديرالزور في سوريا، كما قام التنظيم بتهريب جميع الأموال والممتلكات الهامة والوثائق مع قياداته المنقولة.

ويرى مراقبون أن التنظيم يعطي أهمية كبيرة للمهاجرين في مثل هذه الأوقات الحرجة، لذا فإنه يقوم بتجهيزهم من جديد ويهيئ لنقلهم إلى مناطق أكثر أماناً واستقراراً.

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