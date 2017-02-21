أحمد الحريري: في لبنان معجزة ما

أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري خلال جولته على العشائر اللبنانية العربية في خلدة أن “في لبنان معجزة ما، تمكنه من الاستمرار رغم كل النيران المشتعلة من حوله، لأن اللبنانيين تعلموا من جراح ومآسي الماضي، وتمكنوا بحكمتهم مع الأجهزة الأمنية من حماية البلد في المرحلة الماضية، خصوصا أننا وصلنا الى حافة الهاوية اكثر من مرة”.

وإذ شدد الحريري على “رفض أي تعرض للسعودية وللملك السعودي سلمان بن عبد العزيز”، وأوضح أن “السعودية لها أياد بيضاء شاء من شاء وأبى من أبى، اعترف بها “حزب الله” أو لم يعترف. هذه الإنجازات والأيادي البيضاء ساطعة كنور الشمس ولا يمكن لأحد أن يحجبها، ونتكلم هنا من باب الوفاء”، مشيراً إلى أن “العلاقة مع السعودية ليست علاقة فردية، وليست مع جانب في لبنان، بل هي علاقة مع كل لبنان بمسلميه ومسيحييه ومع الدولة وحكومتها ورؤساء جمهوريتها ومجلس النواب”.

أما بالنسبة لملف قانون الانتخاب، فذكّر أن “رئيس الحكومة سعد الحريري قال في ذكرى 14 شباط بأننا لسنا جمعية خيرية، ولا يعتقد أحد أننا سنقبل بقانون على حسابنا، يمكن القبول بقانون يقدم فيه الجميع تضحيات، لا أن تكون التضحية من جانب واحد أو على حساب جانب واحد”، داعيا إلى “قانون انتخاب يراعي هواجس الجميع، لان هذا البلد مثل الفسيفساء اذا لم تركب كل حجارته لا تركب كل اللوحة”.

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