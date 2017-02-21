العراق يطلب من روسيا أسلحة لكافة صنوف قواته

أكدت روسيا استعدادها لدراسة الطلبات العراقية الخاصة بتوريد الأسلحة، لدعم الجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال ألكسي فرولكين، نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، الثلاثاء 21 فبراير/شباط على هامش مشاركته في المعرض الدولي الـ13 للأسلحة “IDEX 2017” في أبوظبي، إن روسيا تلقت طلبا من العراق لتوريد مزيد من الأسلحة.

وأوضح قائلا: “تتطور علاقاتنا مع العراق في المجال العسكري التقني بصورة فعالة. وتقدم روسيا للعراق مساعدة كبيرة في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي. وهناك طلب من الجانب العراقي قيد الدراسة، حول توريد الأسلحة لكافة صفوف القوات المسلحة في البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أن من أهم العقود الروسية العراقية في هذا المجال، كان توريد العشرات من مروحيات “صياد الليل” (مي-28) الحديثة.

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