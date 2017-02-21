لا تفاهم على قانون انتخاب

نفى وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5” علمه “ما إذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء هذا اليوم، وهي المهلة المحددة وفقا لما يقتضيه القانون النافذ”، معتبرا أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق قام بواجبه لأنه ملزم قانونا بتوقيع المرسوم”.

وأوضح “أن لا تفاهم حتى الآن على قانون يمكن بحثه في مجلس النواب، ولكن المشاورات الثنائية والرباعية مستمرة وثمة إرادة لدى القوى السياسية للوصول إلى قانون انتخابي جديد”، مشددا على أن “العودة إلى قانون الستين غير واردة ونحن بإنتظار التفاهم حول صيغة قانون مختلط”.

وفي موضوع الموازنة المطروحة للنقاش غدا وبعد غد على طاولة مجلس الوزراء، أكد “أن لا شيىء نهائيا بعد حول فصل الموازنة عن السلسلة أو عدمه، والنقاش قد يمتد أسبوعاً إضافياً لإقرار موازنة متوازنة”.

وأضاف أوغاسابيان :”أن وزير المالية عرض بعض الإضافات الضريبية بما لا يؤثر على الاقتصاد ككل، وسيتم بحث الضرائب نقطة نقطة ولن يكون لها تأثير على ذوي الدخل المحدود ولا على الاقتصاد بشكل عام. ونحن نتفهم صراخ الشارع وموقف النقابات مشروع، والأهم الذهاب إلى ترشيد الإنفاق والحد من الهدر والفساد”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

