بوتين: تشوركين لم يعرف الهزيمة أبدا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحيل فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه خسارة لا تعوض بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية.

وونشر موقع الكرملين، الثلاثاء 21 فبراير/شباط، نص برقية تعزية بعث بها بوتين إلى ذوي الفقيد. جاء فيها: “دون مبالغة، كان فيتالي تشوركين من أبرز الدبلوماسيين، وكان مهنيا على أعلى مستوى ورجلا لديه ذكاء عال وطاقة استثنائية وجاذبية وإحساس نادر من الفكاهة”. وتابع أن تشوركين، الذي قضي 10 سنوات في منصب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، كان يتمتع باحترام الزملاء، وكان صاحب سمعة طيبة لدى الشركاء الأجانب.

واستطرد الرئيس الروسي قائلا: “لمدة أكثر من 10 سنوات، وأحيانا في ظروف متوترة للغاية، كان تشوركين يدافع بحزم وبمثابرة عن الموقف الروسي من أهم القضايا الدولية، ما كان يتطلب منه جهودا هائلة وتفانيا تاما. ومهما كانت الصعوبات، كان يحقق المهمات المطروحة أمامه ببراعة ولم يعرف الهزيمة أبدا”.

ووصف تشوركين بأنه كان وطنيا ومواطنا حقيقيا، معربا عن قناعته بأن ذكراه ستبقى إلى الأبد في قلب كل من كان يعرفه شخصيا.

توفي تشوركين، الذي كان يشغل منصب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة منذ أبريل/نيسان عام 2006، الاثنين 20 فبراير/شباط بأزمة قلبية، قبل يوم من عيد ميلاده الـ65.

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