موقف صادم لأوكرانيا من وفاة تشوركين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لرفض الوفد الأوكراني اقتراح روسيا الخاص بتبني بيان رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي حول وفاة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.

وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي “الأوساط الأممية أسفت كثيرا لوفاة تشوركين، ورد مجلس الأمن على ذلك بتبني بيان خاص للصحافة. ومن المؤسف بالطبع أن بعض شركائنا، وقبل كل شيء الزملاء الأوكرانيون الذين يرأسون مجلس الأمن الشهر الحالي، لم يتمكنوا من تجاوز مواقفهم السياسية ولم يوافقوا على تبني بيان رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي في شكل وثيقة خاصة، واقتصروا على الإعراب عن التعازي في تصريحات شفهية للصحافة”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أوكرانيا تسلمت رئاسة مجلس الأمن الدولي منذ 1 فبراير/شباط الحالي.

هذا، وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الاثنين 20 فبراير/شباط أن الجمعية ستعقد قريبا اجتماعا غير رسمي تأبينا لوفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك قبل يوم من عيد ميلاده الـ 65.

وشغل تشوركين المنصب الأممي منذ أبريل/نيسان عام 2006.

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