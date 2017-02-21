الإمارات تشتري صواريخ مضادة للدروع من روسيا

أبرمت الإمارات عقدا بقيمة 2.6 مليار درهم (حوالي 700 مليون دولار) مع شركة “روسوبورون إكسبورت” الروسية لشراء صواريخ مضادة للدروع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم معرض الدفاع الدولي “IDEX 2017″، راشد الشامسي، إن “روسوبورون إكسبورت” ستزود الإمارات بـ5000 صاروخ مضاد للعربات المدرعة، علاوة على تقديم التدريب والدعم للقوات المسلحة الإماراتية.

من جهتها، أعلنت شركة “روسوبورون إكسبورت” توقيعها عقدا على هامش معرض “IDEX 2017″، المنعقد حاليا في أبو ظبي، بقيمة 700 مليون دولار لتوريد صواريخ مضادة للدروع، من دون أن تكشف هوية الطرف المتعاقد معها.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

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