موسكو: دي ميستورا لم ينفذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لعدم تنفيذ المندوب الأممي حول سوريا ستيفان دي ميستورا بنود قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في مفاوضات جنيف.

وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة “إنترفاكس” الروسية الثلاثاء 21 فبراير/شباط، “للأسف لم يتمكن دي ميستورا من تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتأمين وجود كافة جماعات المعارضة على أساس المساواة في جولة جنيف للمفاوضات السورية التي من المزمع أن تعقد في 23 فبراير/شباط. وأدى هذا الموقف إلى أن قسما من المعارضة السورية، وعلى سبيل المثال قائمة موسكو، لن يشاركوا في جولة جنيف القادمة، كما أعلنوا ذلك أمس”.

وأكد غاتيلوف أن دي ميستورا لم يوجه دعوة للمشاركة في المفاوضات إلى ممثلين عن أكراد سوريا، وهو أمر تصر موسكو عليه منذ سنوات طويلة.

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