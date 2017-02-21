الجعفري يتذكر “فيتوهات” تشوركين التاريخية

قدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ذكرياته حول زميله الروسي الراحل فيتالي تشوركين.

وكشف الجعفري أنه وتشوركين بدآ العمل في الأمم المتحدة في العام نفسه، إذ وصل الدبلوماسي الروسي نيويورك قبل شهرين فقط منه. وتابع قائلا: “أمضينا معا عشر سنوات حافلة بالأحداث الجسام التي دأبنا على مواجهة أعاصيرها معا عبر نسج خيوط التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والنصائح بصراحة وحرفية عالية وحكمة وثقة متبادلة، جعلتنا ننتقل في علاقتنا من مستوى الزمالة إلى مستوى الصداقة المتينة”.

وأشار إلى أن عدسات كاميرات الإعلاميين والمراسلين كانت تنقل تلك العلاقات بين المندوبين الروسي والسوري “بأدق تعابيرها ولاسيما خلال جلسات مجلس الأمن التاريخية التي سجلت رفع فيتالي يده فيها عاليا ست مرات لكسر التآمر على سوريا ولإجهاض مناورات الضباع والذئاب البشرية وآكلي لحوم وحقوق البشر في مجلس الأمن”.

واستطرد قائلا: “دافع صديقي فيتالي عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بقوة القانون وليس بقانون القوة، الأمر الذي جعله نبراسا نادرا في سجلات الأمم المتحدة. كان فيتالي وسيبقى مهما، ليس فقط لبلاده العزيزة روسيا الاتحادية بل للبشرية جمعاء، لأنه كان من المدافعين بقوة عن المبادئ وعن فلسفة الدبلوماسية الدولية متعددة الأطراف. ولن ينسى العالم منظره هو وسفير الصين المميز أيضا في 4 فبراير/ شباط، 2012 عندما رفعا يديهما لتسجيل أول فيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار غربي كان يخيط حبائل الدم لسوريا تماما كما فعلوا في كل من العراق وليبيا ويوغسلافيا والصومال وأفغانستان واليمن وغيرها”.

توفي تشوركين، الذي كان يشغل منصب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة منذ أبريل/نيسان عام 2006، الاثنين 20 فبراير/شباط بأزمة قلبية، قبل يوم من عيد ميلاده الـ65.

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