داعش أفلس !

وكان قد أعلن مركز دراسة التطرف العالمي “Ernst & Young”. وجاء في البحث الذي قدمه المركز أن مصادر دخل “داعش” هبط إلى النصف.

حيث في عام 2014 كان رصيد تنظيم “داعش” يبلغ 2 مليار دولارا أمريكيا، أما في عام 2016 فقد هبط إلى 900 مليون دولارا.

ومن أهم مصادر دخل التنظيم هي الضرائب المفروضة على الأهالي الذين يقطنون المدن التي تحت سيطرته ومن تجارة النفط ومن خطف المواطنين وسرقة الآثار.