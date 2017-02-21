من منع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى حي الوعر؟

أعلن مصدر دبلوماسي أن إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى حي الوعر بحمص فشل بسبب هجمات مسلحي المعارضة و”جبهة النصرة” على القافلة.

وقال المصدر: “يوم 20 فبراير كانت هناك محاولة لايصال قافلة مساعدات من الأمم المتحدة ومن الوكالات الإنسانية من حمص إلى حي الوعر، حيث يتواجد مسلحي التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، بما فيها المعارضة و”جبهة النصرة”. والضباط الروس التابعون لمركز المصالحة في سوريا قاموا بمرافقتها”.

وأشار المصدر إلى أن محاولة إيصال المساعدات الإنسانية فشلت بسبب هجوم المسلحين على القافلة، مؤكدا أن المسلحين كان بامكانهم استغلال قافلة الأمم المتحدة “كدرع بشري” لكي لا تفتح القوات السورية النار عليهم.

وقال المصدر “نتيجة لإطلاق النار من قبل المسلحين جرح وقتل عسكريين من الجيش السوري ومدنيين. المسلحون استخدموا القذائف والقنص. ممثلو الجانب الروسي لم يصابوا. وحملة أيصال المساعدات الإنسانية إلى الوعر فشلت”.

يذكر أن تنسيقيات المسلحين والمواقع الالكترونية التابعة للمعارضة السورية كانت قد ادعت أن الجيش السوري منع المساعدات من الدخول إلى حي الوعر.

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