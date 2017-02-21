قسد تتقدم بمحيط أعزاز.. والجيش التركي يلتزم الحياد!!

سيطرت ميليشيا قسد فجر اليوم على قرية معرين الملاصقة لمدينة أعزاز بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فإن قوّات سوريا الديمقراطية شنّت هجمات ليلية واسعة على مواقع الميليشيات المسلحة المدعومة تركياً في ريف حلب الشمالي، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين على امتداد ثلاثة كيلو مترات من اعزاز باتجاه الشرق.

وأضافت التنسيقيات أن معارك كر وفر جرت جنوب مدينة اعزاز، فيما تتواصل الاشتباكات حتى الآن في قرية مرعناز المتاخمة، واللافت بالأمر أن القوات التركية لم تتدخل في المواجهات رغم تراجع المسلحين المدعومين تركياً أمام سوريا الديمقراطية العدوة اللدودة لتركيا على الحدود السورية التركية، بحسب ما ذكرت التنسيقيات.

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