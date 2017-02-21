الرياشي: تحرير سمير كساب مطلب كل لبناني حر

أعرب وزير الإعلام ملحم الرياشي في كلمة له خلال اعتصام تضامني مع المصور المخطوف سمير كساب نظمته نقابة المصورين الصحفيين في لبنان، أمام الإسكوا في بيروت، عن “فخور بالتضامن الذي أراه اليوم مع سمير كساب، وفخور لأنني موجود بينكم لتوجيه تحية لسمير حيثما هو، بأي اعتقال وبأي مكان يتواجد به”.

وأكد الرياشي أن “كساب كان يمارس حقه حقنا بمعرفة الحقيقة عندما خطف وتعرض لما تعرض له، فالمطالبة بتحريره ليس مطلباً لأهله إنما مطلبنا كلنا ومطلب كل لبناني حر، فنعد الجميع بأننا لن نتوقف ولن نمل انما سنكمل المسيرة حتى عودة سمير كساب”.

هذا، وطالب جورج شقيق سمير كساب “بإطلاق سراحه”، شاكراً “كل من عمل على ذلك سابقا من شخصيات سياسية وأمنية، وأخص بالشكر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطالبه بمتابعة القضية وتوجه إلى الرئيس ميشال عون بالشكر أيضاً على مسعاه ودعاه إلى إدراج قضية سمير على أولويات العهد الجديد”.

بدوره أشار نقيب المصورين الصحفيين عزيز طاهر إلى أن “هدف هذا التحرك اطلاق صرخة لتحرير كساب”، موجهاً دعوة للمجتمع العربي الدولي “للتحرك والعمل على المساعدة لإعادته”.

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