بعد أيام على هجوم درعا.. هجمة جديدة في ريف حماة

أعلنت خمسة ميليشيات مسلحة في ريف حماة الشمالي عن بدء عملية عسكرية ضد الجيش السوري وذلك بعد أيام فقط من انطلاق وفشل معركة الموت ولا المذلة التي أطلقتها جبهة النصرة في درعا ضد الجيش السوري أيضاً.

حيث بدأت ميليشيات أحرار الشام، وجيشا العزة والنصر والفرقة الوسطى وأبناء الشام بقصف المدنيين في قريتي بريديج وجورين بقذائف المدفعية والصواريخ تمهيداً لاقتحامها.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فإن المسلحين يهدفون من هذه المعركة السيطرة على قرية بريديج وبلدة جورين.

وسارع الجيش السوري بالرد على الهجوم عبر عدد من الغارات الجوية ورمايات المدفعية محققاً اصابات مباشرة في صفوف المهاجمين.

يذكر أنه قبل أيام شنت جبهة النصرة بالتحالف مع ميليشيات الجيش الحر هجوماً فاشلاً على حي المنشية في درعا، واليوم بدأت هجمة جديدة في ريف حماة، وهو تصعيد اعتاده السوريون قبيل البدء بأي اجتماع دولي أو مفاوضات تخص سوريا.

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