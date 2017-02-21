هكذا عاقب داعش عناصره “الخائفين”

أكدت مصادر أمنية من محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش هدم منازل تعود لمواطنين رفضوا القتال معه في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر أن «مجموعة من الشباب المدنيين الذين أجبرتهم عصابات داعش الإرهابية على الالتحاق بمعارك الجانب الأيمن ضد القوات الأمنية قد فروا منه … فقامت عصابات داعش بهدم خمسة منازل تعود إلى الهاربين»، وأشار إلى أن «المسلحين احتجزوا عوائلهم وحققوا معهم بخصوص فرار أبنائهم».

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد أعلن أمس الأول الأحد انطلاق عمليات ‹تحرير› الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

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