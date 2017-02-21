معركة جديدة.. الجيش السوري يتكفل بها

عاشت الجبهات السورية يوماً هادئاً نسبياً قياساً بالأيام التي سبقت إقرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في آخر يوم من العام الماضي 2016.

في دير الزور نفذ الجيش السوري عمليات مكثفة على محاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” وتركزت العمليات على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” في معبر الحويقة القريب من نادي المهندسين على الضفة الشمالية للجسر المعلق الذي دمره الإرهابيون في أيار عام 2013، وأسفرت العمليات بحسب وكالة الأنباء السورية عن تدمير 8 آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

أما في الغوطة الشرقية فقد استهدف الجيش الميليشيات المسلحة في محيط الشيفونية بقذائف المدفعية.

معركة جديدة أعلن عنها مسلحو ريف حماة بعد أيام على إعلان وفشل ما سمية بمعركة الموت ولا المذلة في درعا، حيث نقلت تنسيقيات المسلّحين عن مصدر وصفته بـ”العسكري” أنّ مسلّحي ” حركة أحرار الشام” وكل من “جيش النصر، جيش العزة والفرقة الوسطى” المنضوين ضمن “الجيش الحر” بدأوا عملية عسكرية جديدة ضد الجيش السوري في ريف حماة، الجيش السوري سارع بالرد باستهداف مواقع المسلحين في مورك وكفرزيتا، أسفرت عن سقوط عدد من قتلى الميليشيات عرف منهم المدعو احمد مصطفى عيسى وهو قيادي في جبهة النصرة بكفرزيتا.

إلى ذلك تحدثت مواقع كردية عن ارتكاب القوات التركية لمجزرة راح ضحيتها 11 شهيدا بينهم 3 أطفال و4 نساء جراء قصف نفذته المدفعية التركية على الأحياء السكنية فى الباب شمال شرق حلب.

وفي ريف الرقة تحدثت تنسيقيات المسلحين عن قيام مسلّحي تنظيم داعش باعدام شخصين في قرية “هنيدة” في ريف الرقة الغربي بتهمة تهريب المدنيين إلى مناطق خارج سيطرتهم.

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