الرياشي: عمل جدّي على قانون الانتخاب

قال وزير الإعلام ملحم الرياشي في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، “أننا زرنا البطريرك الراعي، وكانت بركته أساسية كما على المصالحة المسيحية من قبل، فاليوم على لناحية تأكيد التحالف بين الحزبين والقائدين اللذين بات احدهما رئيساً للجمهورية وبينا كلنا”.

وشدد على “أهمية الدور المسيحي في لبنان، إذ من خلال قوة المسيحيين تكون قوة لبنان، وبتماسكهم وتعاونهم نعطي قوة للبنان وللشركاء في الوطن، مسحيين ومسلمين”، مشيراً إلى “أننا اليوم ونحن على أبواب الصوم الكبير، نؤكد من هذا الصرح المؤسس لهذه الدولة ان المدماك الأول وضع صحيح، ولكن امامنا عمل كثير لانجازه مع حلفائنا وشركائنا في الوطن”.

ورداً على سؤال عن قانون الانتخاب أشار الرياشي إلى أن “هناك عمل جدّي على قانون الانتخاب وان شاء الله خلال الأيام المقبلة ستظهر النتائج وهناك عمل جدّي على مجموعة أفكار منطلقها الأساس القانون المختلط، أو النسبي مع الاكثري”.

وعن إضراب الهيئات، اعتبر أن “حقهم في التحرك، ويجب الاستماع اليهم حتى ننتبه ونحن نقر الموازنة كي لا نهمل أي نقطة من النقاط التي يطرحونها، وهم بحاجة اليها”.

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