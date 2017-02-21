مؤرخ اميركي: الحرب العالمية الثالثة على الابواب وهذا هو الدليل..!

قال المؤرخ في جامعة برينستون الأميركية “هارولد جيمس” إن الأيام القادمة ربما تشهد اندلاع حرب عالمية جديدة.

وأضاف جيمس في مقابلة مع سكاي نيوز، أن الفترة التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت مليئة بالاضطرابات والانقسامات مثل الآن.

وأوضح أن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيخلق حالة كبيرة من الفوضى.

واستطرد الكاتب بالقول، حين أتذكر تلك الأيام التي سبقت الحربين العالميتين فإن وزارات الخارجية والدفاع وكذلك أجهزة الاستخبارات فى عدد من الدول سخرت جهدها للحصول على المعلومات وتفعيلها باعتبار أن ذلك ضروري للسيطرة على سير الأحداث العسكرية. فيما قالت التليجراف إن العلماء أكدوا أن ساعة نهاية العالم أوشكت في محاولة منهم للفت انتباه الناس وتحذيرهم من الخطر القادم.

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