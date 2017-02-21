الجبير يقول أنه مستعد لإرسال قوات خاصة إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده إرسال قوات خاصة إلى سوريا للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجبير في تصريحات خاصة لصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء 21 فبراير/شباط إن “المملكة العربية السعودية ودولا أخرى بالخليج أبدت استعدادها للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض دول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضا لإرسال قوات”.

وأشار الوزير إلى أن بلاده ستنسق مع الإدارة الأمريكية بشأن الخطة المزمع تنفيذها.

وأوضح الجبير للصحيفة أنه يتوقع عرض هذه الخطط قريبا، ملمحا إلى أنه يمكن تسليم مناطق محررة في سورية إلى المعارضة ، قائلا: “إن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم (داعش)، ولكن أيضا ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوما لمكافحة تنظيم (داعش).

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