قسد تنتزع قرى جديدة من داعش بريف الرقة

تمكنت ميليشيا قسد من السيطرة على عدة مناطق وقرى في ريف الرقة بعد معارك مع تنظيم داعش الارهابي.

وقالت قسد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أنها تمكنت من استعادة قرى نوفل وعزيز وترفاوية من تنظيم “داعش”، وأضافت أن مقاتلي غرفة عمليات غضب الفرات، استعادوا محطة اتصالات سيريتل، وتقدموا في محيط الرقة، وقطعوا الطريق الواصل بين المكمن والرقة عند قرية تل شعر وحاصروا عناصر التنظيم في 3 قرى، وحرروا قرية كسار من “داعش”.

يشار إلى أن قيادة التحالف الدولي التي تدعم ميليشيا قسد رجحت، الشهر الجاري، استعادة الرقة من سيطرة تنظيم “داعش” في غضون الأشهر الستة المقبلة.

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