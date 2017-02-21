جولة مفاجئة لمحافظ حلب على مديرية التربية وقرارات صادمة

كشفت الجولة الصباحية المفاجئة لمحافظ حلب على مديرية التربية اليوم عن تأخر / 366 / موظفاً عن الدوام الصباحي

وإلى ذلك تم توجيه عقوبة التنبيه لهم ،وخلال الجولة تفقد المحافظ الدوائر والأقسام في المديرية وتابع سير الأعمال في مجال إنجاز معاملات المواطنين .

كما ترأس اجتماعا ضم مدير التربية ومعاونيه ورؤساء الأقسام والدوائر في المديرية

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار العملية التربوية وإعادة تفعيل أكبر عدد من المدارس وخصوصاً في الأحياء المطهرة من الإرهاب لإعادة الأطفال إلى مقاعد العلم والدراسة

مع التركيز على استكمال الكوادر التربوية في كافة المدارس وإعادة المعلمين والمدرسين المفرزين لخارج المحافظة نظراً للحاجة الماسة لهم .



ونوه السيد المحافظ إلى أهمية وضع أسس موحدة ناظمة لعملية التنقلات التربوية في كافة المدارس للقضاء على أي شكل من أشكال التجاوزات والمحسوبيات وضبط عمل معتمدي الرواتب وتشديد الرقابة على مكاتب الدورات التعليمية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والاستمرار بتبسيط الإجراءات للتخفيف عن المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم .

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