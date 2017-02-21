استكمال مشاريع البناء وإعادة إعمارحلب بكلفة 975 مليون ليرة

صادق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب على دفعة جديدة من عقود إعادة البناء والإعمار وتأهيل الأحياء المطهرة من الإرهاب شملت 10 عقود بكلفة إجمالية تتجاوز 975 مليون ليرة سورية.

وتضمنت العقود مشاريع جديدة استكمالاً لمشاريع ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية وتنفيذ المشاريع الخدمية في أحياء المدينة وترحيل السيارات المدمرة من الشوارع وتجميعها في ساحات خاصة بالإضافة لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات اللازمة لتقييم المخطط التنظيمي العام للمدينة بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأشار محافظ حلب حسين دياب خلال ترؤسه الاجتماع إلى أن المطلوب تكثيف الجهود لاستكمال مشاريع الإعمار وإعادة البناء المباشر بها وفق المواصفات العقدية والفنية وبما يلبي احتياجات الأهالي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي الكبير المقدم لحلب يجب أن يترجم لعمل منظم ومنتج ودقيق على الأرض يحقق استجابة حقيقية لمتطلبات المواطن ويسهم في إحداث التغيير الإيجابي الخدمي المنشود في مجمل أحياء المدينة .

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الخدمية وجرى تشكيل لجان فنية لمتابعة القطاعات الخدمية وتقييم أدائها ورصد سير العمل الخدمي في الأحياء السكنية والتعاون مع المؤسسات الخدمية والمواطنين لتحسين العمل خلال المرحلة القادمة.

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