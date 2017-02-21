موسكو تستبعد استئناف رحلات الطيران مع مصر قريباً

استبعد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف استئناف رحلات الطيران مع مصر في الوقت القريب، وذلك بعد تعليقها إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة روسية في سيناء بعمل إرهابي.

وفي مقابلة تلفزيونية للوزير الروسي مع محطة “روسيا 24” بثت الثلاثاء 21 فبراير/شباط، أوضح سوكولوف أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.

وعزا سوكولوف ذلك لوجود ملاحظات يتوجب إزالتها متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ونظام مراقبة الفيديو وغيرها من الجوانب، وذلك لتأمن سلامة الركاب بشكل كامل. مؤكدا أن الجانبين الروسي والمصري يعملان على إزالة هذه الملاحظات.

وصادق مجلس الوزراء الروسي، الجمعة الماضي على بروتوكول للتعاون مع مصر في مجال أمن الطيران المدني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. وقالت موسكو إن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين تعتمد على جهود الجانب المصري.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز “إير باص-321” تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

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