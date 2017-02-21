حافظوا على هويتكم السورية.. رفع رسم تنظيم الهوية وبدل التالف

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن إصدار مجلس الوزراء السوري قراراً رفع بموجبه رسم تنظيم البطاقة الشخصية

حيث تم رفع الرسم من 50 ليرة إلى 1000 ليرة سورية، إضافة إلى رفع الغرامة المترتبة على الهوية الضائعة أو التالفة من 200 ليرة إلى 5000 ليرة،

وفي حال التأخر عن تقديم الطلب ٣٠ يوماً يتم فرض غرامة 10000 ليرة.

ويضاف إلى الغرامة المفروضة على الهوية الشخصية الرسم المقدر بـ 1000 ليرة سورية،

كما أن المبلغ يتم دفعه في مديرية المالية المخصصة للمحافظة وليس عبر البنوك الحكومية، كما أن الغرامة المترتبة على الهوية الشخصية في حال التلف أو بدل ضائع تزداد إذا تكررت مرة أخرى.

فيما لم يتم إعلان ذلك رسميا عبر موقع رئاسة المجلس أو الوكالة السورية الرسمية للأنباء

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