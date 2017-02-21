الشيخ نعيم قاسم: قاتلنا التكفيريين في سوريا ولبنان لنكسر ذراع “إسرائيل”

وفي کلمته بالمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية المنعقد في طهران أشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن قرارات مجلس الأمن وكل عناوين التسوية إنما هي محطات للتوسع “الإسرائيلي” وليس للحل والمقاومة والتي هي الحل.

فيما أكد بالقول “لا نعرف الا فلسطين واحدة موحدة وعاصمتها القدس” دعا إلى: تحرير كل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر غير منقوص.

وأشار إلى أن بإمكان المقاومة أن تراكم تحريراً تلو الآخر وأن تحقق الهدف في تحرير كل فلسطين.

وأكد على أن إيران قد أحيت قضية فلسطين ولم تتوقف عن مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته رغم كل الضغوط مضيفا انه مهما فعلنا لن نوفي إيران حقها.

وشدد قائلاً: يجب على الدول الإسلامية الكبرى الاتحاد من أجل التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف: ندعو إلى المقاومة التي لا تنتظر أحداً.. ونحن جاهزون في الميدان ليل نهار ولا نخشى تهدات إسرائيل ولا غيرها.

ولفت إلى أن الفلسطينيين هم المحور ورأس الحربة ولا يجب مطالبتهم بدعم قضايا مختلفة بل يجب الالتفاف حول قضيتهم.

ووعد بأن فلسطين تتحرر شيئاً فشيئاً على يد المقاومة الإسلامية وأن فلسطين قد كشفت محور التكفير الذي قام خدمة لإسرائي،مؤكدا ان المقاومة الاسلامية قاتلت التكفيريين في سوريا ولبنان لتكسر ذراع “إسرائيل”.