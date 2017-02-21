برسم وزارة الاقتصاد..إجازات استيراد مزورة أم “خيار وفقوس”؟

أثارت إجازات استيراد استغراباً واستهجاناً ضمن الوسط التجاري وخاصة ما تعلق منها بأنواع من الخضر والفواكه المعلبة، وكشف أحد المستوردين أن بعض هذه الإجازات يرسّخ حالات احتكار للسلع!

وبين المستورد، أن الإجازات صدرت نهاية الشهر التاسع من العام الماضي وتضمنت السماح باستيراد فطور من نوع أغاريكاس أي بعد نحو شهر من صدور الآلية التنفيذية الجديدة لمنح الإجازات، متسائلاً: كيف صدرت هذه الإجازة؟ علماً أنه لا أحد من المستوردين النظاميين يحصل على إجازة فطر. بحسب صحيفة الوطن السورية التي اطلعت على إجازة الاستيراد.

وأكد المستورد وجود إجازات أخرى صدرت بهذه الطريقة، منها لاستيراد معلبات ذرة حلوة وعصير المنغا وشرائح أناناس، «في وقت يتوسل فيه بعض التجار من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، ومنذ الشهر العاشر من العام 2015، للحصول على مثل هذه الإجازات من دون جدوى».

من جهتها أوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد أن الإجازات السابقة ممنوحة في مديرية ريف دمشق وتحمل أرقاماً لاستيراد أجهزة طبية وليست مخالفة، متوقعة أن الإجازات قد زورت لغاية استيراد الفواكه بهدف الضغط على الوزارة للحصول على إجازات مشابهة، أو أن تكون لمواد كانت في الميناء ضمن الحاويات.

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