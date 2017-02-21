اختطاف قيادي في ميليشيات “الحر” من عقر داره في الأتارب

ذكرت تنسيقيات الميليشيات المسلحة نقلا عمن أسمته مصدر مسؤول في ميليشيا “تجمع ثوار الأتارب” أن مجهولين قاموا بإختطاف المدعو “أنس إبراهيم أبو زيد” وهو قيادي في الفصيل التابع لميليشيات “الحر” قرب مدينة الاتارب في ريف حلب الغربي.

وإلى ذلك علق ناشطون معارضون أن ميليشيات “هيئة تحرير الشّام” هي من تقف وراء وراء اختطاف المدعو إبراهيم لتورطها في السابق بإعتقال قادة بارزين في ميليشيات “الجيش الحر”

مبررين إتهامهم ل “الهيئة” بأنّ للهيئة مطامع بالسيطرة على المؤسسات المدنية في مدينة “الأتارب”،بحسب تعبيرهم

فيما أكد ناشطون معارضون آخرون إنّ مايسمى ب “المحاكم الشرعية” في الريف الغربي، وكذلك الفصائل المسلحة في المنطقة، أنكرت وجود المدعو “أبو زيد ” لديها.

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