لأول مرة ديمستورا يوحّد معارضة الداخل و معارضة الخارج في سوريا

أعرب “وفد معارضة الداخل – مسار حميميم” عن استيائه من شكل الدعوات الموجهة لحضور مفاوضات “جنيف 4” المزمع عقدها في 23 شباط الجاري.

وجاء في بيان للوفد موجه للمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ومنه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

“أن وفد معارضة الداخل القادم من دمشق يهمه توضيح ما يلي: أن القرار 2254 هو قرار أممي صادر عن مجلس الأمن ونص بأن تكون الدعوات في إطاره ووفق توجهاته، وأن أية منصة وطنية معارضة وخصوصا وفد معارضة الداخل (مسار حميميم) يجب أن تتمثل على قدر المساواة مع المسارات والمنصات الأخرى ومع عدم منح منصة الرياض أي امتياز يتناقض مع مبدأ تساوي حقوق المنصات”.

وأضاف البيان: “وفي ضوء الدعوات الملتبسة حتى الآن والتي تؤشر لعدم الالتزام بالقرار الدولي لا بل تساير خطة الرياض في هيمنتها على بقية المسارات والمنصات، ضمن الدأب الدائم للرياض في إفشال كل مسار سياسي سلمي الأمر، الذي نرفضه بشدة، نرى أن على الموفد الأممي عدم محاباة هذا التوجه بأي شكل من الأشكال”.

وتابع: “إننا ومن ضمن هذه المعطيات وتأخر توجيه الدعوات بشكل غير مفهوم نرى صعوبة بالغة بالمشاركة بالمفاوضات القادمة في جنيف 4، إن لم تتغير الشروط الحالية للدعوات مع تحقيق عدالة التمثيل وتساوي المسارات والمنصات”.

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