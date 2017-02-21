دهقان: أميركا مصدر الإرهاب التكفيري

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء تساءل العميد دهقان الرأي العام العالمي أن يحكم بقوله “هل يعقل أن تكون إيران التي وظّفت كافة طاقاتها لمكافحة الإرهاب والتي كانت ضحية له، أن تكون تهديداً، أم الحكومة الأميركية التي اعترفت بنفسها بأنها أنشأت داعش والجماعات الإرهابية؟!”

وحذر وزير الدفاع الإيراني الكيان الصهيوني قائلاً: إن المحاولات المستميتة لهذا الكيان والرامية إلى تأسيس حلف ضد إيران لن تجدي نفعاً ولن تؤدي إلى تراجع الجمهورية الإسلامية عن القيم الفلسطينية والمطالبة بتحرير القدس الشريف.

وأردف العميد دهقان أن شعوب العالم وخاصة الشعب الفلسطيني لن تنسى أبداً الجرائم الوحشية وضد الإنسانية لهذا الكيان على مرّ الأعوام الستين الماضية؛ مضيفاً أن هذه الشعوب ترى في هذا الكيان مصدراً أساسياً للحروب والاضطرابات والاغتيالات والجرائم في المنطقة.

ودعا وزير الدفاع الإيراني الإدارة الأميركية الجديدة إلى الاهتمام بشؤون بلادها المتدهورة بدل الاتهام وانتهاج سياسة الإسقاط، وأن تكفّ عن السياسات التي تؤدي إلى نشوء جماعات من أمثال “داعش” وزعزعة الأمن والحرب في المنطقة والعالم.