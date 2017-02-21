في اقتتال الميليشيات المسلحة..”الحر”يخسر أسلحته ومواقعه وطعامه

نشرت تنسيقيات تابعة لميليشيات “جيش خالد بن الوليد” صورًا لما أسموه غنائم “غير مسبوقة”، استحوذ عليها بعد تقدمه الأخير على حساب ميليشيات “الحر” غرب درعا، قبل أيام.

وتضمنت الصور صورًا لدبابات وصواريخ “تاو” وذخائر وأسلحة متنوعة ثقيلة وخفيفة.

وإلى ذلك ذكر ناشطون معارضون عبر تنسيقيات تابعة لميليشيات “الحر” أن مسلحي “جيش خالد” نهب وسرق مستودعات الإغاثة والمطاحن و أفرغوا فرن الخبز في بلدة تسيل من محتوياته كاملة.

ذاكرين أيضاً أن مسلحو “جيش خالد ابن الوليد” أفرغوا مادة المازوت من المحال في المنطقة وسحبوه بشكل كامل

ويأتي ذلك بعد سيطرته على مناطق استراتيجية في ريف درعا الغربي، في هجوم شنه أمس على مواقع “الحر” وضم بلدات: تسيل، سحم الجولان، جلين، وعدوان، إضافة إلى تل الجموع الاستراتيجي في المنطقة.

حيث ذكر ناشطون أن قتلى “الحر” كان بالمئات إضافة إلى عشرات قام “جيش خالد” بإعدامهم بعد أسرهم.

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