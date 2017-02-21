إنهيار”داعش” وتحصيناته تحت ضربات الجيش السوري في دير الزور

تدور اشتباكات بين وحدات الجيش السوري والقوات الحليفة من جهة ومسلحي “تنظيم داعش” من جهة اخرى في منطقة “المقابر” و”سرية جنيد” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور

ويأتي ذلك بالتزامن مع غارات للطائرات الحربية التي استهدفت تحركات ومواقع مسلحي التنظيم في محيط “لواء التأمين” و”المقابر” و”المكبات” عند المحور الجنوبي، و”جسر البعث” عند المحور الشمالي، ومحيط “تلة بروك ” جنوب غرب المدينة، واحياء الجبيلة والموظفين في المدينة مع وقوع إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم.

وإلى ذلك شن سلاح الجو في الجيش السوري سلسلة غارات استهدف فيها تجمعات وتحركات إرهابيي ” داعش ” في محيط “الثردة” ومنطقة “معامل البلوك” و”سرية جنيد” و”العرفي” جنوب مدينة دير الزور, وكبد إرهابيي ” التنظيم ” خسائر كبيرة في صفوفهم. حيث دمرت وحدة من الجيش السوي عددا من الدشم وآلية وقضت على عدد من قناصي ” تنظيم داعش ” في منطقة المقابر ومحيط الثردة جنوب مدينة دير الزور.