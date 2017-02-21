أول روبوت شرطي يباشر مهامه في الصين

بدأ أول روبوت شرطي صيني أداء مهامه في مقاطعة خنان الصينية، وقد أوكلت إليه مهمة مراقبة قاعة الانتظار في محطة السكك الحديد بمدينة تشنغتشو.

ويتحرك الروبوت على عجلات، وقد زود بأجهزة الاستشعار التي تعمل باللمس، أما طوله فلا يتجاوز قامة الإنسان العادي، وبوسعه أداء مهام الدورية بشكل مستقل والتعرف على وجوه الناس، ومسحها إلكترونيا، والإجابة على أسئلة يوجهها المسافرون إليه، كما بمقدوره قياس درجة حرارة الجو والإنذار عن خطر نشوب الحريق.

ويقوم الروبوت حاليا بأداء مناوبة اختبارية، ويخطط لعمله وقت الليل حيث تزدحم قاعة الانتظار بمحطة السكك الحديدية بالركاب.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن روبوتا صحفيا شياو نان (Xiao Nan)، نشر مقالا لأول مرة له في صحيفة (ساذرن متروبوليس ديلي) الصينية حيث استخدم 300 حرفاً صينياً.

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