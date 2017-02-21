إقفال 5 محال تجارية في البترون

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي، “اقفال خمسة محال تجارية مخالفة لاحكام تنظيم عمل الاجانب في منطقة البترون، بصورة موقتة لحين تسوية أوضاعهم لجهة شروط استخدام عمالة أجنبية غير مشروعة وبدون اجازات عمل”، وجاء في نص القرار:

“الاطلاع والايعاز لمن يلزم اقفال المحال التالية في البترون بصورة موقتة لحين تسوية أوضاعهم لجهة شروط استخدام عمالة أجنبية غير مشروعة وبدون اجازات عمل:

– ملك الدولار قرب باتيسري سان برنارد الشارع العام – البترون.

– وان دولار قرب محطة سيمون نصر الشارع العام -البترون.

– المركز الصيني الكبير قرب Terranova – البترون.

– صالون حلاقة قرب سعيد سعادة – البترون.

– سوبر ماركت العائلة – حي البيادر قرب سرايا البترون”.

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