الحكومة السورية تعدّل تخفيض استهلاك الوقود وتدعم مزارعي الحمضيات

أعلن مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية اليوم عن تعديل نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إضافة إلى إقرار خطته لدعم مزارعي الحمضيات والتفاح.

حيث عدل النسبة إلى 25 بالمئة مع مراعاة الاستثناءات المحددة سابقا نتيجة التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية بعد مناقشة واقع المشتقات النفطية و الآليات التي تم وضعها مؤخرا لتأمين هذه المشتقات بكميات كافية وفق الخطة الموضوعة و تقديم دراسة دقيقة للمواءمة بين النفط الذي تستورده الحكومة والكميات المخصصة للإنتاج التي سيتم توريدها من قبل غرف الصناعة والتجارة وتم التأكيد على الاستمرار بتأمين كميات الفيول اللازمة لوزارة الكهرباء لتحقيق استقرار تدريجي في الطاقة الكهربائية .

وضمن خطة الحكومة لاستمرار دعم مزارعي الحمضيات والتفاح لتسهيل تسويق هذين المحصولين وافق مجلس الوزراء على تقديم سلفة مالية بقيمة /500/ مليون ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية التسويق والاستجرار إلى جميع صالات المؤسسة في المحافظات ولبعض الجهات الأخرى .

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