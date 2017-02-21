عبد الرحيم مراد زار الرئيس عون

أكد الوزير السابق عبد الرحيم مراد غقب زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “اننا للمرة الاولى امام فرصة وجود رئيس قوي في سدة الرئاسة، ومن هنا نحن امام فرصة تاريخية لتأسيس جمهورية جديدة، قوامها قانون انتخاب عادل يساوي بين الجميع، ويتيح تمثيل الجميع وفق حجمه الحقيقي والفعلي، من دون تحريض مذهبي ولا طائفي، الامر الذي من شأنه ان يحقق آمال اجيالنا الشابة بالعيش في الاستقرار، والخلاص من الازمات المتوالدة، في حين ان التمديد سيشكل صدمة للمواطنين”، مشدداً على “ان الخوف من العودة الى الشعب من خلال الاستفتاء حول ما اذ كان يرضى بالقانون النسبي ام يريد الابقاء على القانون الاكثري، مرده الخوف المسبق من النتيجة لدى البعض”.

ولفت مراد الى “اننا نعيش وسط وضع من القلق الاقتصادي والامني والمطلوب معالجة مصادره في اسرع وقت، وانتم يا فخامة الرئيس تشكلون صمام الامان”، محييا تمسك رئيس الجمهورية بالثوابت اللبنانية، القومية والعربية”.

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