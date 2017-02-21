صديق ترامب يبرر مواقفه

قال كريس رودي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيوزماكس الإعلامية، وصديق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأخير يشعر بأنه أكثر استرخاء، لافتا إلى أن ترامب خاض حملة انتخابية “ضارية” على حد تعبيره، وأن آثار هذه الحملة بدأت بالتلاشي شيئاً فشيئاً.

جاء ذلك في مقابلة لرودي مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: “قضيت معه ساعتين السبت الماضي ولم أره أكثر استرخاء وأكثر سيطرة، وهو سعيد بالحكومة التي شكلها وأعتقد أنه لديه حدس جيد فيما يتعلق بالوجهة التي يقصدها.”

وتابع قائلا: “ترامب كان في مجال صناعة الترفيه لمدة 15 عاما، وكان له برنامج ذو مشاهدات عالية بالإضافة إلى أنه لا زال في حالة الحملات الانتخابية والتي كانت حملة ضارية واستمرت لأكثر من عام، وكان غاضبا قليلا كما تظهر تغريداته، ولكن اعتقد أنه سيكون أكثر تحكما خصوصا بعد اختيار المستشار الجديد للأمن القومي..”

وأضاف: “إذا قرأت كتابه (ترامب) فهو يعترف بأنه يأخذ موقفه بصورة أكبر أحيانا مما يتطلبه الأمر في سبيل تحديد إطار للتفاوض، ومن وجهة نظري أعتقد أنه وعندما يقول أمورا مثل أن الإعلام هو عدو الشعب الأمريكي فهو في الحقيقة في مفاوضات مع الإعلام ويقصد أنه لا يكرههم (الإعلام) ولكن أريد أن أضعكم في موقف للتفاوض فيه حتى تصبحون أكثر عدلا..”

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