قوى الامن عممت صورة لفتاة غادرت لم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة زهراء متيرك (مواليد عام 2001، لبنانية) التي خرجت من منزل ذويها في محلة برج البراجنة يوم أمس الأثنين الواقع في 20/02/2017، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الحضور إلى مركز فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي الكائن في شارع عبد النور، أو الإتصال على الرقم: 543870/01 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

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