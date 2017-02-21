“تحرير الشام” أغضبت “علوش”..ففضح المستور وقلب الطاولة

كتب المدعو محمد علوش ممثل وفد المعارضة المسلحة في مؤتمر الأستانة والقائد في ميليشيات”جيش الإسلام” سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

حيث بدأ علوش بالاعتذار عن التأخير ليبدأ تبريراته لحضور اجتماع استانة بأن حربهم لا تحتكر على البندقية

مبررا مشاركته بقوله ” لجأنا مكرهين إلى التفاوض لوقف شلال الدم النازف في سورية ومآسي أهلها منذ ست سنوات .. أمام مرأى ومسمع العالم وتآمر وخذلان القريب والبعيد وعجز الصديق ” مؤكداً بأن ” لقد اخترنا المضي فيه (التفاوض) رغم علمنا بقلّة جدواه، ويقيننا أننا سنكون هدفاً لطعن المزاودين دينياً ووطنياً، ولمز المخالفين، فاسمعوا منا..ولا تسمعوا عنا

ليبدأ هجومه على من وصفهم بـ “المزايدين” حول حضور اجتماعات أستانا بعد ما لقيه المدعو علوش من انتقادات وهجوم من ممثلي ميليشيات “هيئة تحرير الشام” وغيرها من الفصائل المسلّحة

فكتب أنّ من أنكر “أستانا” وشنّع على من حضرها واستباح تحت ذريعتها سلاح ومقرات غيره من المسلّحين، لم يطلق بعد طلقة واحدة بعد معركة حلب إلا باتجاه المجموعات المسلّحة. في إشارة إلى اقتتال الميليشيات المسلحة بين بعضها البعض

حيث كشف “علوش”عن ستّ هجومات أسماها “غزوات” لـ”الجبهة” عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 29 كانون الأول الماضي،

أولها غزوة نهب سلاح “جيش المجاهدين” المنضوي حالياً ضمن “حركة أحرار الشام.

كما ذكر سرقة”الجبهة” لسلاح “فرقة الصفوة – الجيش الحر” بالرغم من عدم حضورهم “أستانا”،

إضافةً الى قصفهم مقرات “صقورالشام” المنضوي حالياً ضمن “الحركة” في جبل الزاوية في ريف إدلب،

فضلاً عن هجوم “الجبهة” على العديد من المقرات التابعة للمجموعات المسلّحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

