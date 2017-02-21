قذائف وقنص للمدنيين في الفوعة و حلب وريفها

قامت الميليشيات المسلحة بعد ظهر اليوم بالاعتداء بالقذائف الصاروخية على حيي الحمدانية وبني زيد السكنيين فب الاأطراف الغربية لمدينة حلب ما تسبب بإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق دمار ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

فيما أصيبت الشابة رولا صبحي ضاهر (33سنة) في بلدة الفوعة المحاصرة في ريف ادلب الشمالي جراء رمايات القنص المتواصلة من مواقع المجموعات المسلحة من ناحية مدينة بنش المجاورة.

وإلى ذلك استهدف الطيران الحربي والمروحي مواقع وتحركات الميليشيات المسلحة بقيادة “جبهة النصرة” في الهبيط وحرش الهبيط وترملا والجيسات بريف ادلب الجنوبي

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