حزب الله: ندعم تحرّك هيئة التنسيق النقابية

أعلنت التعبئة التربوية في حزب الله: “إيماناً منها بعدالة مطالب المعلمين المحقة ورفضاً للمماطلة المستمرة لهذه القضية منذ سنوات، تؤكد التعبئة التربوية في حزب الله على مواقفها الداعمة والمؤيدة لتحرك هيئة التنسيق النقابية لتحقيق مطلب إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وهي إذ تشيد بالموقف الوطني داخل هيئة التنسيق تتمنى استمرار التوافق بين مكوناتها والعمل المشترك خدمةً لقضايا المعلمين والأساتذة.

وتدعو التعبئة التربوية إلى المشاركة بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق، يوم الأربعاء الواقع فيه 22/2/2016 وإلى أوسع مشاركة في الإعتصام الذي تنظمه الهيئة أثناء إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الساعة 3:30 ب.ظ من أمام السراي الحكومي.

وفي هذا الإطار؛ تجدد التعبئة التربوية تأكيدها على أهمية أن تسهل القوى السياسية إقرار السلسلة في المجلس النيابي لإيصال هذه القضية إلى بر الأمان ما يحقق إستقراراً اجتماعياً وتربوياً يحتاج إليه أكثر من مليون مواطن وعدم فرض ضرائب جديدة تنهك كاهل المواطن لا سيما العائلات الفقيرة.

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