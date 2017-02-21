لأول مرة “بنك السيرة الذاتية”..للباحثين عن عمل في سوريا

اختزالا للمسافة بين الشباب الباحث عن العمل والتدريب والشركات والمؤسسات الراغبة بتوظيف عدد من طالبي العمل أطلقت مؤسسة “كن مبدعا” التنموية مؤخرا مشروعها النوعي “بنك السير الذاتية”

وأتى ذلك خلال فعاليات معرض “ابن البلد للتوظيف والتدريب” حيث يعتبر المشروع مجمع بيانات للسير الذاتية لهذه الشريحة ويساهم في خدمة أقسام إدارة الموارد البشرية في مختلف الشركات من خلال تقديم هذه البيانات بشكل منظم.

حيث أوضح “أحمد شامي” المختص في إدارة الموارد البشرية ومؤسس الفريق “إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو دعم الشباب للحصول على فرصة عمل وتقليل الوقت والجهد عليهم من خلال جمع بيانات السير الذاتية وتحليلها بطرق أكاديمية وتقديمها للشركات بشكل منسق وسهل”.

وحول آلية عمل المشروع أشار “شامي” إلى أنه سيتم استقبال السير الذاتية من طالبي العمل عبر موقع الكتروني تمت برمجته لتحقيق هذا الغرض كما يتضمن المشروع تقديم خدمات استشارية لطالبي العمل عبر منصة “مستشارك” الإلكترونية والتي ستفعل قريباً.

وأضاف: “إن خدمات المشروع مجانية وتعمل على توفير بيانات مفصلة عن السير الذاتية لطالبي العمل لقسم التوظيف في إدارة الموارد البشرية في الشركات السورية وفق ما تحتاجه هذه الأقسام ضمن عملها”.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المختصين في إدارة الموارد البشرية يعملون على المبادرة لتسهيل التواصل بين الشباب والشركات.

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