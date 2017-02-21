شويغو: يدعو إلى خطوات روسية أمريكية مشتركة في الرقة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تعاون روسيا والولايات المتحدة في الرقة السورية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي قد يصبح بداية لتعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال شويغو ردا على أسئلة طلاب في معهد العلاقات الدولية الثلاثاء 21 فبراير/شباط: “مهمتنا تتمثل في توحيد الجهود. وتوجد لدينا جميع الإمكانيات لذلك. والإرهاب الدولي هو عدونا المشترك”.

وقال الوزير الروسي: “يمكن اليوم إطلاق خطوات مشتركة حول الرقة، إذا تحدثنا بشكل محدد. وكل شيء واضح وبديهي هناك، ولا توجد أي خلافات حول من يوجد هناك. ومن الممكن بدء هذا العمل”، مضيفا أن ذلك يتطلب بدء عمل بناء مع واشنطن على تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال شويغو ردا على سؤال حول تعاون روسيا وتركيا إن الجانبين على تواصل مستمر لتجنب وقوع حوادث جوية قبل كل شيء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلدين بذلا جهودا كبيرة من أجل تحرير شرق حلب من المسلحين.

كما أكد وزير الدفاع الروسي: “أعتقد أننا سنضع بعد عدة أيام خريطة دقيقة تتضمن المعلومات حول مواقع المعارضة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار ومواقع الإرهابيين”.

وقال إن تركيا، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، يمكن أن تبادر إلى إشراك الناتو في تشكيل تحالف حقيقي لمكافحة الإرهاب.

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