نظام تجارة حر بين روسيا وإيران

يجري إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي الأربعاء 22 فبراير/شباط مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوراسي.

وقال المسؤول الروسي خلال اجتماعه في طهران الثلاثاء 21 فبراير/شباط بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي: “الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بإجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة تفضيلية بين إيران والاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا، بهدف تحفيز التجارة المتبادلة”.

وتهدف زيارة شوفالوف إلى إيران لوضع الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى روسيا في مارس/آذار المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق المجلس الأعلى للاتحاد الأوراسي على إجراء مباحثات مع إيران بهدف إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

والاتحاد الأوراسي عبارة عن فضاء اقتصادي يضم كلا من روسيا وكازاخستان وأرمنيا وقيرغيزستان وبيلاروس، تأسس مطلع عام 2015. وتبلغ المساحة الإجمالية لدول الاتحاد الاقتصادي نحو 20.2 مليون كيلومتر مربع.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد الأوراسي لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

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