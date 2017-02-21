إستدارة فرنسية حول الرئيس الأسد..لكن فيما لو؟

أعربت مارين لوبان المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه لايشكلان خطرا على فرنسا

وقالت لوبان زعيمة “الجبهة الوطنية” في حديث لها اليوم مع الصحيفة اللبنانية “اوريان-جور”: “أنا فرنسية ولا أعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه يشكلان خطرا على بلادي” .

مؤكدة أن “قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان غلطة فادحة.”

وأضافت السيدة لوبان القول: “تبين أن الأسد هو الوحيد الذي تمكن من مقاومة التطرف الإسلامي الذي يعاني منه الفرنسيون حاليا. حاولت مجموعة كاملة من الدول ومن بينها فرنسا، إضعافه ولذلك نفذت روسيا تدخلها العسكري”…

“إذا فزت في الانتخابات، واستلمت منصب الرئاسة فسأدعم الرئيس الأسد في كفاحه ضد الأصوليين الإسلاميين”.

وأشارت لوبان إلى أن الحديث لا يدور عن تدخل عسكري. وقالت:” فرنسا لن تتدخل إذا لم تتلق طلبا من الحكومة بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في أبريل/ نيسان المقبل.

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